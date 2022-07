ASML verwacht minder omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het afgelopen kwartaal de eigen outlook overtroffen, maar rekent voor heel dit jaar wel op minder omzetgroei. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie. In plaats van 20 procent omzetgroei in 2022, denkt ASML dat het uitkomt op een stijging van ongeveer 10 procent. Dat komt omdat ASML systemen versneld bij klanten zal afleveren en ter plekke zal testen. Daardoor kan de omzet pas op een later tijdstip worden geboekt. Zo schuift volgens ASML ongeveer 2,8 miljard euro aan omzet door naar 2023. Daarnaast rekent ASML ook op extra kosten door de hoge inflatie en om de capaciteit te vergroten, waardoor de brutomarge volgens CEO Peter Wennink dit jaar vermoedelijk tussen de 49 en 50 procent ligt. Tweede kwartaal ASML boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van 5,4 miljard euro met een brutomarge van 49,1 procent. ASML rekende zelf vooraf op een omzet van 5,1 tot 5,3 miljard euro met een brutomarge van 49 tot 50 procent. De analistenconsensus zat keurig binnen de bandbreedte van de outlook van ASML. "De vraag van onze klanten blijft erg sterk", zei CEO Wennink in een toelichting. Wel merkte hij op dat sommige klanten wat indicaties zien dat de vraag voor bepaalde consumentensegmenten vertraagt. ASML verdiende afgelopen kwartaal 1,4 miljard euro, wat grofweg het dubbele is van de winst in het eerste kwartaal. De orders bedroegen 8,5 miljard euro, tegenover 7,0 miljard in de eerste drie maanden van 2022. ASML sprak van een recordaantal orders. Lange termijn In het lopende derde kwartaal denkt ASML een omzet te boeken van 5,1 tot 5,4 miljard euro. De brutomarge zal tussen de 49 en 50 procent liggen. In 2025 denkt ASML op een omzet te zitten tussen de 24 en 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. In april zei CEO Peter Wennink de scenario's voor 2025 en de groei daarna te zullen herzien in de tweede jaarhelft, "in het licht van de vraag en onze plannen om de capaciteit te vergroten". Bron: ABM Financial News

