Nederlandse consumptie stijgt in mei minder hard

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse consumenten hebben in mei 7,3 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag.

In april was er nog sprake van een stijging van 12,6 procent. De groei is minder groot, onder meer doordat de coronamaatregelen vorig jaar in mei milder waren dan in april.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Consumenten hebben in mei, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, ruim 19 procent meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, dan in mei 2021. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.

In mei hebben consumenten bijna 7 procent minder besteed aan duurzame goederen dan in mei 2021. Vooral aan personenauto’s en woninginrichtingsartikelen hebben ze minder uitgegeven. Vorig jaar gingen de winkels weer zonder beperkingen open op 28 april. Mede hierdoor werd er in mei 2021 veel besteed aan duurzame goederen.

Gecorrigeerd voor prijsveranderingen hebben consumenten ruim 5 procent minder gespendeerd aan voedingsmiddelen, dranken en tabak dan in mei 2021. Aan overige goederen, zoals aardgas, autobrandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten, werd ook ruim 5 procent minder besteed dan een jaar eerder. Consumenten besteedden ongeveer evenveel aan motorbrandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten, maar ongeveer een vijfde minder aan energie en water. In mei 2022 was het gemiddeld bijna 3 graden warmer dan in mei 2021.