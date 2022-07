Forse winst voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nadat beleggers de vrees voor een economische recessie van zich afschudden.

De S&P500 index eindigde 2,76 procent hoger op 3.936,69 punten, de Dow Jones-index steeg 2,43 procent tot 31.827,5 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 3,11 procent meer waard op 11,713,15 punten.

Maandag sloten de Amerikaanse beurzen nog in het rood, zoals de trend was in de voorgaande week. Volgens een enquete door Bank of America zijn geldbeheerders wereldwijd somberder dan op enig moment sinds 2008.

"Aandelen zijn terneergeslagen. Dat betekent niet dat we geen neerwaartse ruimte meer zien op sommige aandelenmarkten, vooral omdat de winstverwachtingen waarschijnlijk omlaag zullen moeten worden bijgesteld", zei Kristina Hooper van Invesco. "Maar ik denk dat we veel dichter bij de bodem zitten dan bij de top, en in de komende maanden kunnen betekenisvolle positieve katalisatoren zich aandienen."

Maandag werd de toon nog gezet door een bericht dat Apple minder mensen aanneemt de kosten beperkt. Op de obligatiemarkt komt de somberheid tot uitdrukking in de rentecurve, met een hogere rente op tweejarige dan op tienjarige staatsleningen: zo'n omkering van de curve die een recessie kan aankondigen.

Niet alleen Apple, maar ook Tesla, Alphabet, Amazon, Meta, Snap en Goldman Sachs hebben gezegd dat ze minder mensen nodig hebben omdat er minder werk is, zei Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank.

Daar staat tegenover dat de kwartaalcijfers tot nu toe beter zijn dan verwacht, voor de winst per aandeel en omzet bij 57 procent van de bedrijven, meldde S&P Global Markets.

"We hebben nog niet echt doemverwachtingen gehoord", zei Kristina Hooper van Invesco. Ook de daling van de inflatieverwachting volgens een index van de Universiteit van Michigan vorige week was gunstig voor de aandelenkoersen.

Dinsdag was een drukke cijferdag, met de resultaten van Halliburton, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, ManpowerGroup en nabeurs Netflix.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Voorbeurs werd bekend dat de woningbouw in de VS in juni met 2 procent is gedaald, waar een stijging van 1,4 procent werd voorspeld. Het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde op maandbasis met 0,6 procent, maar dat is minder sterk dan gevreesd.

De euro/dollar noteerde op 1,0224, een stijging van 0,8 procent. Persbureau Reuters meldde dat de Europese Centrale Bank donderdag een renteverhoging van 50 basispunten overweegt. Verder heeft de dollar terrein verloren nu de markt denkt dat de Federal Reserve de rente volgende week niet met 100 maar met 75 basispunten zal verhogen.

WTI-olie voor september sloot rond de 100,70 dollar per vat en werd daarmee 1,2 procent duurder dan maandag.

Bedrijfsnieuws



Goldman Sachs en Boeing waren sterke stijgers, met 5 procent.

Netflix kreeg er 5,6 procent bij, in aanloop naar een kwartaalrapport en steeg nabeurs nog eens 8 procent, toen bleek dat het verlies van het aantal abonnees in het tweede kwartaal slechts de helft was van waar de streamingreus een kwartaal eerder voor had gewaarschuwd. Er vertrokken niet 2 miljoen maar krap 1 miljoen abonnees. De tragere omzetgroei ligt volgens Netflix aan het inburgeren van streaming, het delen van accounts, concurrentie en de economie.

IBM verloor ruim 5 procent na tegenvallende cijfers maandag nabeurs. Beleggers vrezen dat een sterke dollar de winst een knauw kan geven.

Apple won 2,7 procent terug na de daling met ruim 2 procent maandag.

Johnson & Johnson wist in het tweede kwartaal beter te presteren dan verwacht, maar de outlook werd wel verlaagd vanwege de sterke dollar. Het aandeel verloor 1,5 procent.

Hasbro schreef in het tweede kwartaal weer zwarte cijfers en de winst was ook beter dan verwacht. De speelgoedmaker eindigde 0,7 procent hoger.

Lockheed Martin sloot hoger, hoewel de defensiespecialist een winst- en omzetwaarschuwing gaf.

Manpower sloot licht lager, nadat in het tweede kwartaal de eigen verwachtingen niet werden gehaald. Gecompenseerd voor integratiekosten van een overname voldeed Manpower wel net aan de eigen verwachtingen.

Halliburton behaalde in het tweede kwartaal beter dan verwachte resultaten en won 2 procent.