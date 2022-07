Netflix beperkt daling abonnees Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft in het tweede kwartaal krap een miljoen abonnees verloren, en omdat beleggers erger hadden gevreesd, steeg het aandeel dinsdag nabeurs op dit nieuws. Het aandeel, dat in de reguliere handel al 5,6 procent steeg, stond in de handel nabeurs nog eens 8 procent hoger. Netflix meldde een verlies van 970.000 abonnees in het kwartaal.

In het eerste kwartaal liet het bedrijf zijn beleggers flink schrikken toen het aantal abonnees voor het eerst daalde na een tariefsverhoging, met 200.000, terwijl analisten gemiddeld nog rekenden op een toename van 2,5 miljoen. Daarbij kondigde het bedrijf meteen aan een daling van 2 miljoen abonnees in het tweede kwartaal te verwachten. Dat blijkt nu de helft te zijn en dat valt dus nog mee. De omzet kwam uit op 7,97 miljard dollar en de nettowinst op 1,44 miljard, waarmee de winst per aandeel 3,20 dollar bedroeg. De tragere omzetgroei wijt het bedrijf aan het algemeen worden van televisie via het internet, het delen van accounts, concurrentie en de economie. De streamingreus wil goedkopere abonnementen met reclames gaan aanbieden, naast de bestaande abonnementen zonder reclames. Bron: ABM Financial News

