Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, nadat zorgen over een krap aanbod de kop weer opstaken, nadat de belofte van de Amerikaanse president Joe Biden om stappen te zetten tegen klimaatverandering werd gezien als een dreigement voor de de Amerikaanse olieproductie. Daarnaast denken oliehandelaren dat capaciteit een beperking zal blijken voor OPEC-landen die de productie willen opvoeren. De augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot 1,6 procent hoger op 104,22 dollar op de New York Mercantile Exchange. De septemberfuture eindigde 1,2 procent hoger op 100,67 dollar, terwijl Brent-olie voor september 1 procent duurder werd op 107,34 dollar. Bezorgdheid dat de Organisatie van olie-exporterende landen niet in staat al zijn om de productie aanzienlijk uit te breiden en Amerikaanse voornemens om het gebruik van fossiele brandstoffen sterker in te perken boden een klimaat voor hogere olieprijzen, zei Phil Flynn van de Price Futures Group. Verwachtingen dat de Europese Centrale Bank donderdag de rente met een grotere stap dan 25 basispunten gaat verhogen, leidden tot kracht in de euro, zette druk op de dollar en gaven de olieprijs, die in dollars noteert, een zetje omhoog. Bron: ABM Financial News

