Marel kondigt ontslagronde aan

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel kondigt een ontslagronde aan nadat de marge sterk tegenviel volgens de voorlopige cijfers voor het tweede kwartaal, hoewel het orderboek sterk groeide. Dat maakte de fabrikant van slachtmachines dinsdag nabeurs bekend. De omzet steeg van 328 miljoen naar 397 miljoen euro, bleek uit de voorlopige cijfers, en de nieuwe orders stegen van 371 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar naar 472 miljoen euro dit jaar. Het voorlopige orderboek groeide hierdoor gedurende het kwartaal van 619 miljoen naar 775 miljoen euro. De marge zit echter duidelijk in het slop, waarschuwde Marel. Het voorlopige cijfer voor de EBIT-marge kwam uit op 6,3 procent, waar dit een jaar eerder nog 11,8 procent was. De hoge inflatie en de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketens zorgen dat de omzet minder snelt stijgt dan gepland, is de verklaring die het bedrijf geeft. Om de operationele prestatie op te krikken naar de doelstellingen voor 2023 is daarom besloten om het personeelsbestand in te krimpen met 5 procent. Hierdoor zullen de jaarlijkse kosten met 20 miljoen euro dalen, terwijl dit eenmalig 10 miljoen euro aan kosten oplevert. Daarnaast moeten het sterke orderboek en prijsverhogingen in de loop van de tweede helft van het boekjaar geleidelijk leiden tot een betere verhouding tussen inkomsten en kosten en een betere operationele prestatie. Bron: ABM Financial News

