Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nadat de sombere stemming aan het einde van de handel ten goede keerde op Wall Street, terwijl de rendementen op de obligatiemarkten omhoogschoten op berichten dat de ECB harder zal moeten ingrijpen.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 1,4 procent op 423,41 punten. De Duitse DAX won 2,7 procent tot 13,308,41 punten. De Franse CAC 40 klom 2,7 procent naar 6.201,22 punten. De Britse FTSE100 won 1,0 procent op 7.296,28 punten.

De ommekeer van het sentiment op de aandelenmarkten was enigszins raadselachtig, maar droeg bij aan een soort 'kopersstaking' op de obligatiemarkten, waardoor de rendementen snel daalden.

Een rol speelde vermoedelijk een bericht van persbureau Reuters, dat de aardgaspijpleiding Nord Stream 1 donderdag toch weer opengaat, hoewel de Europese Commissie dinsdag nog liet weten daar niet op te rekenen.

"Voor Europa is het grote risico of Rusland de Nord Stream 1-aardgaspijpleiding wel weer opendraait na gepland onderhoudswerk", zei Joshua Mahony van IG. "Het laatste gerucht is dat dit wel zo zal zijn, en dat geeft de Europese beurzen een welkome impuls, ondanks onzekerheid over de hoeveelheid."



Persbureau Reuters meldde dinsdag op basis van anonieme bronnen dat de Europese Centrale Bank een renteverhoging met 50 basispunten wil bespreken op de rentevergadering donderdag. Tot nog toe ging de markt ervan uit dat 25 basispunten de enige optie was, omdat de centrale bank dat de laatste tijd ook had laten doorschemeren.

Amerikaanse aandelenkoersen veerden op in de handel dinsdag, na de verliezen op maandag die werden ingeleid door een artikel van Bloomberg over Apple, dat minder personeel gaat aannemen.

"Analisten zijn of te optimistisch, of de verwachtingen voor de ontwikkeling van de economie kloppen niet", zei strateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Wij denken dat het eerste het geval is. Veel bedrijven klagen over de vooruitzichten", aldus Kassam.

De inflatie in de eurozone in juni kwam in de definitieve meting overeen met de voorlopige meldingen van begin juli, ofwel een prijsstijging van 8,6 procent.

In de middag stonden in de Verenigde Staten alleen de woningbouw en bouwvergunningen over juni op de agenda.

Olie werd dinsdag goedkoper. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 98,75 dollar, terwijl voor een september-future Brent 105,56 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,7 procent.

Berichten over de aardgasvooruitzichten voor Europa waren tegenstrijdig. De Europese Commissie verwacht dat de Nord Stream 1-pijpleiding na onderhoudswerk dicht blijft, omdat Rusland de gastoevoer naar Europa wil afknijpen in reactie op de Europese sancties vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Persbureau Reuters wist echter twee personen te vinden die konden vertellen dat de gaskraan donderdag weer opengaat, hoewel mogelijk niet volledig.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0235, na de berichtgeving van Reuters over de ECB: een stijging met 0,9 procent, nadat in de voorgaande dagen pariteit tussen de twee munten was bereikt. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0166 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0087 op de borden.

De rendementen op staatsleningen uit de eurozone stegen sterk, met 12 basispunten voor de 2 jarige Duitse bund.



Bedrijfsnieuws

Novartis heeft in het tweede kwartaal van 2022 een beduidend lager resultaat geboekt, onder andere na boekwinsten in dezelfde periode in 2021, naast afschrijvingen en herstructureringen. De koers van het aandeel Novartis sloot 1,5 procent hoger.

De Franse staat wil energiebedrijf EDF nationaliseren en biedt 12 euro per aandeel. Het aandeel werd 15 procent meer waard.

De winsten op de Europese beurzen waren breed gedragen. Er was een zee van groene cijfers.



Chemieconcerns BASF en Bayer behoorden tot de sterkste stijgers in Frankfurt evenals sportschoenenfabrikant Adidas, waarvan het aandeel 7 procent meer waard werd.

In Parijs zaten autofabrikanten Renault en Stellantis flink in de lift, evenals grondstoffenreus ArcelorMittal en de banken Société Générale en BNP Paribas.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden hoger. De Dow Jones-index steeg 1,6 procent, de S&P500 index won 1,9 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,3 procent.