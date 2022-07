AEX hervindt weg omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag na een positieve middaghandel hoger gesloten. Bij een slot van 689,47 punten won de AEX 1,2 procent. "Zolang de index nu boven de 676 punten blijft, lijkt verder herstel mogelijk", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen in een technische analyse. Het Damrak begon dinsdag nog lager, na een rood slot op Wall Street maandagavond. Beleggers reageerden bezorgd op nieuwsberichten dat zwaargewicht Apple kosten gaat besparen vanwege de economische tegenwind, onder meer door minder personeel aan te nemen. De markten reageerden vanmiddag positief op een bericht van persbureau Reuters, dat Rusland vermoedelijk toch weer gas aan Europa gaat leveren als het onderhoud aan de Nord Stream 1-pijpleiding aanstaande donderdag wordt afgerond, zei Michael Hewson van CMC Markets. Dat was welkom nieuws voor de markten, volgens de analist, nadat de Wall Street Journal eerder op de dag bij monde van eurocommissaris Johannes Hahn nog meldde dat de Europese Commissie verwachtte dat de gaskraan dicht zou blijven. Maandag kondigde Ruslands grootste gasproducent Gazprom force majeure af, wat de zorgen aanwakkert dat het Kremlin de gaskraan helemaal dicht zal draaien, als vergelding voor sancties tegen de invasie van Oekraïne. Dit zou kunnen leiden tot een energiecrisis in de EU. Volgens Reuters is Nord Stream 1 donderdag weer operationeel, maar niet op volledige capaciteit. Dinsdag nabeurs publiceert Netflix cijfers, daar zal de Amsterdamse beurs woensdag op kunnen reageren, net als op de resultaten van AEX-zwaargewicht ASML. Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. Inflatiecijfers uit de eurozone werden in juni bevestigd op 8,6 procent. De euro/dollar noteert rond het slot op 1,0235. Persbureau Reuters meldde dat de Europese Centrale Bank donderdag een renteverhoging van 50 basispunten overweegt, wat de euro een steun in de rug gaf. Verder verloor de dollar juist terrein, nu de markt erop rekent dat de Federal Reserve de rente volgende week niet met 100 maar met 75 basispunten zal verhogen. WTI-olie kost dinsdag rond de 102 dollar per vat en is daarmee rond een procent goedkoper dan maandag. Stijgers en dalers ING ging dinsdag aan kop in de AEX en won bijna 4 procent. ArcelorMittal steeg 3,5 procent en bleef daarmee net Prosus voor. Besi was de grootste daler en leverde 1,5 procent in. Verder waren de verliezen beperkt. KPN en Shell daalden licht. Aperam en Galapagos deden goede zaken in de AMX en stegen ruim 3 procent. Inpost leverde bijna 2 procent in. TomTom ging aan kop bij de kleine fondsen met een winst van meer dan 4 procent, terwijl CM.com en Azerion hekkensluiters waren in de AScX met verliezen van rond de 2 procent. Slotstanden De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam tot 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

