Reuters: Russisch gas gaat donderdag weer stromen

Beeld: Pjotr Mahhonin CC BY-SA 4.0

(ABM FN-Dow Jones) Russisch gas lijkt donderdag weer via de pijpleiding Nord Stream 1 na Europa te stromen, na de voltooiing van geplande onderhoudswerkzaamheden. Dat meldde persbureau Reuters dinsdag, op basis van twee bronnen die bekend zijn met de Russische plannen. De pijpleiding levert meer dan een derde van de export van Russische aardgas naar de Europese Unie en werd op 11 juli stilgelegd voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt van tien dagen. Overigens zeggen de bronnen dat donderdag niet de volledige capaciteit van de leiding weer zal worden gebruikt. Dinsdag meldde The Wall Street Journal nog dat de Europese Commissie niet verwacht dat het aardgas na de onderhoudsbeurt weer gaat stromen. De verhoudingen tussen de EU en Rusland staan onder druk door de oorlog in Oekraïne. Het Kremlin knijpt de gasaanvoer af in reactie op de sancties die Rusland werden opgelegd na de invasie van het buurland. Bron: ABM Financial News

