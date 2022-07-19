(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met woensdag 27 juli 2022:
WOENSDAG 20 JULI 2022
13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Alcoa - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)
DONDERDAG 21 JULI 2022
07:00 Roche - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
07:00 SAP - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
13:00 American Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Philip Morris - Cijfers tweede kwartaal (VS)
15:00 Nucor - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 PPG - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Snap - Cijfers tweede kwartaal (VS)
VRIJDAG 22 JULI 2022
13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Twitter - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)
MAANDAG 25 JULI 2022
22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 NXP - Cijfers tweede kwartaal (VS)
DINSDAG 26 JULI 2022
07:00 UBS - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 McDonald's - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Visa - Cijfers derde kwartaal (VS)
WOENSDAG 27 JULI 2022
Bron: ABM Financial News
07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 BASF - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 Credit Suisse - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 TotalEnergues - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)
13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Ford - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Meta Platforms - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)