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Beursagenda: buitenlandse fondsen

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Beursagenda: buitenlandse fondsen
Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met woensdag 27 juli 2022:

WOENSDAG 20 JULI 2022
13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Alcoa - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DONDERDAG 21 JULI 2022
07:00 Roche - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
07:00 SAP - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
13:00 American Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Philip Morris - Cijfers tweede kwartaal (VS)
15:00 Nucor - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 PPG - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Snap - Cijfers tweede kwartaal (VS)

VRIJDAG 22 JULI 2022
13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Twitter - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)

MAANDAG 25 JULI 2022
22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 NXP - Cijfers tweede kwartaal (VS)

DINSDAG 26 JULI 2022
07:00 UBS - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 McDonald's - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Visa - Cijfers derde kwartaal (VS)

WOENSDAG 27 JULI 2022
07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 BASF - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 Credit Suisse - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
07:00 TotalEnergues - Cijfers tweede kwartaal (Fra)
07:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)
13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Ford - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Meta Platforms - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

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