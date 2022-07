Beursblik: ASMI haalt eigen outlook waarschijnlijk weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het tweede kwartaal van 2022 de eigen outlook gehaald. Dit is de verwachting van analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Voor het afgelopen kwartaal rekent ASMI zelf op 540 tot 570 miljoen euro aan omzet. Verder verwacht ASMI dat de omzet in de tweede jaarhelft "duidelijk" hoger zal liggen dan in de eerste zes maanden. ASMI geeft geen verwachtingen meer af voor de orderinstroom, omdat het volgens de onderneming steeds lastiger wordt om een goede inschatting te maken, zoals de afgelopen kwartalen ook wel is gebleken. Om die reden denkt analist Michael Roeg van Degroof Petercam dat hier nog een verrassing kan zitten. De markt voor wafer fab equipment zal dit jaar met 15 tot 20 procent groeien en ASMI denkt harder dan dat te kunnen groeien. In 2025 wil ASMI een omzet realiseren van 2,8 miljard tot 3,4 miljard euro, wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van 16 tot 21 procent in de komende jaren. Verder voorziet ASMI tussen 2021 en 2025 een brutomarge van 46 tot 50 procent en een operationele marge van 26 tot 31 procent. Overname Begin van de week meldde ASMI de overname van het Italiaanse LPE, een bedrijf dat volgens Degroof Petercam perfect past bij de Nederlandse onderneming. Roeg noemde LPE een groeiaanjager en rekent op 5 procent aan extra omzet. ASMI opent woensdag nabeurs de boeken. Voorbeurs is het dan al de beurt geweest aan ASML om met cijfers te komen. Het aandeel ASMI verliest dinsdagmiddag zo'n 3 procent op een lichtgroen Damrak. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.