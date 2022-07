Wall Street richting hogere opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 0,8 procent in de plus. Het herstel volgt na een lager slot op maandag. Beleggers reageerden bezorgd op nieuwsberichten dat zwaargewicht Apple kosten gaat besparen vanwege de economische tegenwind, onder meer door minder personeel aan te nemen. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade moeten beleggers het grotere plaatje zien bij Apple. Het bedrijf lanceert volgend jaar een nieuwe lijn met producten, wat betekent dat een personeelsstop waarschijnlijk van korte duur is. Dinsdag is een drukke cijferdag, met de resultaten van onder meer Halliburton, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, ManpowerGroup en Netflix. Maandag nabeurs kwam techreus IBM met cijfers. Die waren goed, maar de outlook viel tegen, wat verder de zorgen over een mogelijke recessie aanwakkert. Dat niet alleen, maar ook de aanhoudende dreiging dat Rusland de gaskraan in Europa dichtdraait aan het eind van de week, speelt een rol in het sentiment, aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank. Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Voorbeurs werd bekend dat de woningbouw in de VS in juni met 2 procent is gedaald, waar een stijging van 1,4 procent werd voorspeld. Het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde op maandbasis met 0,6 procent, maar dat is minder sterk dan gevreesd. De euro/dollar noteert dinsdag op 1,0239, een stijging van ruim een procent. Persbureau Reuters meldde dat de Europese Centrale Bank donderdag een renteverhoging van 50 basispunten overweegt. Verder heeft de dollar terrein verloren nu de markt denkt dat de Federal Reserve de rente volgende week niet met 100 maar met 75 basispunten zal verhogen. WTI-olie kost dinsdag rond de 100 dollar per vat en is daarmee 2,5 procent goedkoper dan maandag. Bedrijfsnieuws Johnson & Johnson wist in het tweede kwartaal beter te presteren dan verwacht, maar de outlook werd wel verlaagd vanwege de sterke dollar. Het aandeel lijkt wel een procent hoger te gaan openen. Hasbro schreef in het tweede kwartaal weer zwarte cijfers en de winst was ook beter dan verwacht. Het aandeel stijgt voorbeurs 0,7 procent. Lockheed Martin staat voorbeurs onder druk en verliest zo'n 3 procent, nadat de defensiespecialist met een winst- en omzetwaarschuwing kwam. Ook ManpowerGroup gaat een rode opening tegemoet, nadat in het tweede kwartaal de eigen verwachtingen niet werden gehaald. Indien werd gecompenseerd voor integratiekosten van een overname voldeed Manpower wel net aan de eigen verwachtingen. Het aandeel daalt voorbeurs bijna 4 procent. Halliburton behaalde in het tweede kwartaal beter dan verwachte resultaten en stijgt voorbeurs ruim een procent. Apple gaat dinsdag een licht hogere opening tegemoet, na een verlies van ruim 2 procent op maandag. IBM staat voorbeurs ruim 6 procent lager, na het openen van de boeken op maandag. Het bedrijf verlaagde de outlook voor de vrije kasstroom tot 10 miljard dollar, wat aan de onderkant is van de eerder afgegeven bandbreedte. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 3.830,85 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 31.072,61 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 11.360,05 punten. Bron: ABM Financial News

