Hasbro schrijft zwarte cijfers

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hasbro heeft in het tweede kwartaal winst behaald, nadat een jaar eerder nog een verlies in de boeken moest worden gezet. Dit meldde de speelgoedfabrikant dinsdagmiddag. In de verslagperiode werd een nettowinst behaald van 142 miljoen dollar of 1,02 dollar per aandeel. In het tweede kwartaal van 2021 draaide Hasbro, bekend van speelgoed als Transformers en My Little Pony, nog een verlies van bijna 23 miljoen dollar. De aangepaste winst van 1,15 dollar was veel beter dan de 0,94 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden. De omzet van Hasbro steeg in het tweede kwartaal met 1 procent naar 1,34 miljard dollar. Hier rekende markt op 1,37 miljard dollar. De divisie Wizards of the Coast, waar bord- en computerspellen worden gemaakt, kende een sterk kwartaal, met een operationele winst die steeg van bijna 193 naar circa 226 miljoen dollar. Een activistische belegger stelde onlangs nog voor om deze tak af te stoten. Verder stegen de voorraden, van rond de 500 miljoen naar 867,5 miljoen dollar. Hasbro hoopt daarmee genoeg speelgoed te hebben in de tweede helft van het jaar, met het oog op de aanhoudende problemen in de aanvoerketen. Dit boekjaar denkt Hasbro een lage enkelcijferige omzetgroei te kunnen realiseren, uitgaande van constante wisselkoersen. De operationele winst zal met circa 5 procent stijgen, voorziet de fabrikant. De kasstroom zal aan de bovenkant van de bandbreedte van 700 tot 800 miljoen dollar uitkomen. Het aandeel Hasbro stijgt voorbeurs 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

