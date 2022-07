Lockheed Martin rekent op minder winst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Lockheed Martin heeft in het tweede kwartaal van 2022 de omzet en de winst zien dalen en verlaagde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse defensiespecialist. Lockheed Martin behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 15,4 miljard dollar tegen 17,0 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021. De onderneming wees op de verstoringen in de aanvoerketen en de doorlooptijd van contractonderhandelingen. Het geconsolideerde operationeel resultaat daalde van 2,2 miljard naar net iets minder dan 2 miljard dollar. De marges stegen dankzij kostenbesparingen, aldus CEO James Taiclet. De nettowinst liep terug van 1,8 miljard naar 309 miljoen dollar, of 1,16 dollar per aandeel. Dat is inclusief een afschrijving van 1,7 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden geen rekening gehouden met deze grote post. De vrije kasstroom liet daarentegen wel op, van iets minder dan een miljard naar meer dan een miljard dollar. Outlook Voor het lopende boekjaar 2022 verwacht Lockheed Martin een omzet van circa 65,25 miljard dollar, een operationeel resultaat van ongeveer 7,18 miljard dollar en een winst per aandeel van 21,55 dollar. Eerder rekende het bedrijf nog op een omzet van circa 66 miljard dollar, een operationeel resultaat van ongeveer 7,18 miljard dollar en een winst per aandeel van 26,70 dollar. De raming voor de vrije kasstroom bleef onveranderd op minimaal 6 miljard dollar. In de voorbeurshandel noteert het aandeel 5,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

