Update: ECB verhoogt rente met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rente voor het eerste in 11 jaar verhoogd, zoals de markt ook verwachtte. De ECB verhoogde de rente met 50 basispunten. Een grotere eerste stap in de normalisering van de rente vond de centrale bank passend, gezien de inflatierisico's. Aanvankelijk rekende de markt, geholpen door de communicatie van de centrale bank, op een verhoging van 25 punten, maar door de oplopende inflatie kwamen er afgelopen dagen geluiden in de markt dat de rente met 50 punten zou worden verhoogd. De depositorente staat door deze verhoging nu op 0,00 procent, de beleidsrente op 0,50 procent en de strafrente op 0,75 procent. Deze verhogingen zijn bedoeld om de inflatie te laten terugkeren naar de doelstelling van de ECB van 2 procent op middellange termijn. De ECB liet al weten dat in de volgende vergaderingen "de rentetarieven op passende wijze verder genormaliseerd" worden. Daarnaast meldde de ECB dat het nieuwe transmissiebeschermingsinstrument, kortweg TPI, is goedgekeurd. Die extra bescherming was ook een reden om de grotere rentestap te durven zetten. "Bij de verdere normalisering van het monetair beleid door de Raad van Bestuur zal het TPI met name zeker stellen dat de monetairbeleidskoers in alle landen van het eurogebied op een soepele manier wordt doorgegeven." Kort voor het rentebesluit noteerde de euro/dollar op 1,0199. Kort na het rentebesluit was dit 1,0240. Update: om meer informatie toe te voegen Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.