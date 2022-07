Beursblik: historische renteverhoging ECB in aantocht

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal aanstaande donderdag de rente vermoedelijk met 25 basispunten verhogen, maar een verhoging met 50 basispunten is niet uitgesloten nu de inflatie in de eurozone nog altijd verder oploopt. Het wordt in ieder geval de eerste renteverhoging in 11 jaar voor de ECB.

De depositorente staat momenteel op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent.

Persbureau Reuters meldde dinsdag op basis van ingewijden bij de ECB dat donderdag over een verhoging met 50 basispunten zal worden gesproken. Er is nog geen besluit genomen of dat ook daadwerkelijk gebeurt, of dat de centrale bank het toch bij de naar de markt gecommuniceerde 25 basispunten houdt.

Volgens economen van UBS is het maar de vraag of dat laatste de markten nog zou overtuigen. De centrale bank zit gevangen in een dilemma van enerzijds een torenhoge inflatie, die in juni uitkwam op 8,6 procent, en anderzijds een vertragende economie en dreigende recessie in de eurozone.

Econoom Carsten Brzeski van ING zou niet verrast zijn als de ECB de rente donderdag daarom met 50 basispunten verhoogt. De econoom redeneert dat de haviken dit mogelijk zullen doordrukken om het sneller normaliseren van het beleid naar voren te halen.

Als de eurozone na de zomer inderdaad tegen een recessie aankijkt is dat "niet het beste moment om een versnelling van renteverhogingen aan te kondigen", aldus Brzeski.

Andere centrale banken, waaronder de Amerikaanse Federal Reserve, verhogen de rente al met grotere stappen en dus heeft de ECB wat in te halen.

De mogelijkheid dat de ECB de rente met 50 basispunten gaat verhogen, zette de euro dinsdag flink hoger, op 1,0253 ten opzichte van de dollar.

De euro daalde afgelopen week voor het eerst in 20 jaar tot onder de 1,00 dollar. Beleggers zijn bezorgd over een mogelijke recessie en een energiecrisis. Daarbij dreigen nieuwe verkiezingen in Italië, nu de coalitie van premier Mario Draghi, zelf eerder ECB-president, uiteen is gevallen.

"De situatie in Italië, waar super-Mario Draghi zijn ontslag had aangeboden, helpt hierbij zeker niet. Mocht de ECB ons toch verrassen, dan kan dat een positief effect op de koers van de euro hebben", aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.

Waarmee de ECB volgens Derks verder kan verrassen is "een helder plan om de oplopende lange rente voor Italië in toom te houden of een duidelijke communicatie naar de markten over de lage eurokoers", oftewel een mondelinge interventie. De centrale bank heeft in zijn arsenaal geen specifiek instrument om de valutakoers te beïnvloeden want dit valt buiten het mandaat.

Details over anti-fragmentatie instrument

Reuters meldde dinsdag ook dat de ECB dicht bij een plan is om eurolanden met hoge schulden tegemoet te komen op de obligatiemarkt, mits zij zich houden aan de begrotings- en hervormingsregels van de Europese Commissie.

De Italiaanse tienjaarsrente noteert dinsdag op 3,29 procent en de Duitse variant op 1,24 procent.

Volgens analisten van BNP Paribas kunnen de obligatierentes verder oplopen als de ECB donderdag niet met een duidelijk plan komt.

Begin deze maand beëindigde de centrale bank de obligatie-opkopen onder het Asset Purchase Programme, maar een anti-fragmentatie instrument zal ook opkopen van staatsobligaties omvatten, hoewel daarover nog geen details bekend zijn.

Volgens analisten van Danske Bank moet het instrument geloofwaardig zijn, wil de Italiaanse rente niet opnieuw scherp stijgen.

"We verwachten dat het nieuwe instrument op een flexibele manier wordt geïmplementeerd met de focus op korte leningen, maar zonder een vooraf vastgestelde omvang of tijdschema", aldus Danske Bank.

De ECB maakt het rentebesluit donderdag om 13:45 uur bekend en om 14:30 uur volgt de toelichting van voorzitter Christine Lagarde.