Meevallende omzet en winst voor Halliburton Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halliburton heeft in het tweede kwartaal meer omzet behaald, maar de winst zien halveren. Dat maakte de oliedienstverlener dinsdagmiddag bekend. De omzet steeg van 3,7 miljard naar 5,1 miljard dollar bij een analistenverwachting van 4,7 miljard dollar. De dienstverlener aan de olie-industrie boekte een nettowinst van 109 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 227 miljoen dollar. Het bedrijf nam een voorziening van 344 miljoen dollar in het tweede kwartaal na het besluit zich uit Rusland terug te trekken. De aangepaste winst, dat wil zeggen zonder dergelijke afschrijvingen en andere bijzondere posten, bedroeg 442 miljoen dollar. Per aandeel is dat 0,49 dollar, iets hoger dan de 0,45 dollar die analisten volgens FactSet gemiddeld hadden voorspeld en ruim meer dan de 0,26 dollar per aandeel in het tweede kwartaal van 2021. Outlook Halliburton verwacht voor de internationale markten vele jaren van groei en denkt dat het nog meer dan voorheen van die groei kan profiteren. Het aandeel Halliburton opent dinsdag 1,3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.