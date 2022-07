Beursblik: geen grote verrassingen bij ASML verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het afgelopen kwartaal de eigen outlook gehaald. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Voor het tweede kwartaal rekent ASML zelf op een omzet van 5,1 tot 5,3 miljard euro met een brutomarge van 49 tot 50 procent. Traditiegetrouw verwachten analisten dat ASML de eigen verwachtingen wel zal halen en de consensus zit dan ook keurig binnen de bandbreedte van de outlook van de halfgeleiderspecialist uit Veldhoven. Dat betekent dat de aandacht vooral zal liggen op de outlook voor het derde kwartaal. De outlook voor heel 2022 staat op een omzetgroei van circa 20 procent. ING en Jefferies verwachten niet dat ASML deze outlook aanpast. "ASML is normaliter laatcyclisch in vergelijking tot sectorgenoten", aldus ING, en het zou de bank dus verbazen als er al zwakte zichtbaar zou zijn in de vraag bij ASML. Jefferies voorziet dat zowel de omzet als de marge in het derde en het vierde kwartaal stijgen. ING mikt voor dit jaar op een omzet van 22,3 miljard euro met een brutomarge van 52,1 procent. Waar de bank op zal letten bij de halfjaarcijfers, zijn de orders, uitspraken over de verstoringen in de aanvoerketen en geopolitieke ontwikkelingen, vooral rondom China. Dit jaar ligt de capaciteit voor EUV op 55 machines en in 2023 wordt dit uitgebreid naar 60 stuks. Afgelopen jaar verkocht ASML 42 EUV-systemen. In 2025 denkt ASML op een omzet te zitten tussen de 24 en 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. In april zei CEO Peter Wennink de scenario's voor 2025 en de groei daarna te zullen herzien in de tweede jaarhelft, "in het licht van de vraag en onze plannen om de capaciteit te vergroten". "We maken actief werk van een significante uitbreiding van onze capaciteit, samen met onze toeleveranciers", voegde de topman toe. ASML opent woensdag voorbeurs de boeken. Dinsdagmiddag daalt het aandeel met 1,2 procent tot 470,35 euro. Bron: ABM Financial News

