Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager, na het verlies op Wall Street een dag eerder.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 415,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 12.937,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,2 procent met een stand van 6.079,51 punten. De Britse FTSE noteerde dinsdag vlak op 7.223,16 punten.

De markt kreeg dinsdag een stevig gerucht te verwerken. De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank zullen tijdens hun rentevergadering donderdag een verhoging met 50 basispunten bespreken. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van ingewijden. De ECB zal de rente deze week voor het eerst in 11 jaar verhogen. De markt rekent vooralsnog op een verhoging met 25 basispunten, omdat de centrale bank dit de afgelopen tijd communiceerde.

De koersdaling maandagavond op Wall Street werd ingeleid door een artikel van Bloomberg over Apple.

"Traders reageren op het werkgelegenheidsnieuws van de techgigant Apple, die zei dat het zijn aanwervingen zou vertragen en zijn kosten beter in de gaten zal houden. Als het op Apple aankomt, moeten beleggers aandacht besteden aan het grotere plaatje, namelijk dat het bedrijf volgend jaar een agressieve lijn van nieuwe producten zal lanceren, wat betekent dat een vertraging in het aanwervingsproces slechts iets van korte duur is, terwijl de toekomst van het bedrijf er solide uitziet", analyseerde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Het is te vroeg om te stellen dat het herstel van de beurzen voorbij is", aldus analisten van SEB.

"Analisten zijn of te optimistisch, of de verwachtingen voor de ontwikkeling van de economie kloppen niet", zei strateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Wij denken dat het eerste het geval is. Veel bedrijven klagen over de vooruitzichten", aldus Kassam.

De inflatie in de eurozone in juni kwam in de definitieve meting overeen met de voorlopige meldingen van begin juli, ofwel een prijsstijging van 8,6 procent.

Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten alleen de woningbouw en bouwvergunningen over juni op de agenda. Daarnaast is er een flink aantal bedrijven dat de boeken opent.

Olie werd dinsdag goedkoper. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 98,75 dollar, terwijl voor een september-future Brent 105,56 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0244, na de berichtgeving van Reuters over de ECB. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0166 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0087 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Novartis heeft in het tweede kwartaal van 2022 een beduidend lager resultaat geboekt, onder andere na boekwinsten in dezelfde periode in 2021, naast afschrijvingen en herstructureringen. De koers van het aandeel Novartis noteerde 0,8 procent hoger.

De Franse staat wil energiebedrijf EDF nationaliseren en biedt 12 euro per aandeel. De koers van het aandeel EDF steeg dinsdagochtend met 15 procent tot 11,79 euro.

Het beeld in Parijs en Frankfurt verschilde in die zin, dat Frankfurt meer plussen liet zien, zelfs meer dan de helft van de hoofdaandelen. Dat lukt in Parijs niet. Daar daalde de koers van het aandeel Alstom 6 procent, en was daarmee de sterkste daler.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,8 procent tot 3.830,84 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 31.072,21 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 11.360,05 punten.