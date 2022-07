Eurocommissaris verwacht niet dat Nord Stream weer opstart Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie verwacht niet dat de gasleveringen aan Europa vanuit Rusland via de Nord Stream 1-pijpleiding opnieuw zullen starten als het geplande onderhoud deze week afloopt. Dit zei eurocommissaris Johannes Hahn van begroting en administratie dinsdag aan de zijlijn van een conferentie in Singapore. "We gaan ervan uit dat de pijpleiding niet meer operationeel wordt", aldus Hahn. Nord Stream 1 sloot een week geleden voor onderhoud dat naar verwachting 10 dagen zou duren, met een geplande heropening op 21 juli. Maandag kondigde Ruslands grootste gasproducent Gazprom force majeure af, wat de zorgen aanwakkert dat het Kremlin zo de gaskraan helemaal dicht zal draaien, als vergelding voor sancties tegen de invasie van Oekraïne. Dit zou kunnen leiden tot een energiecrisis in de EU. De gasprijzen in Europa stijgen dinsdag door, met circa 5 procent. Bron: ABM Financial News

