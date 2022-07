Valuta: euro in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag in een zeer afwachtende markt ferm boven de 1,02 dollar, nadat de munt eerder op de ochtend nog rond 1,0130 dollar werd verhandeld. "Het gerucht gaat vandaag dat de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag de depositorente niet met 25, maar met 50 basispunten verhoogt", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Dat maakt de markt zeer dynamisch." De ECB maakt donderdag het rentebesluit bekend. Dan volgen ook elders rentebesluiten, zoals onder meer in Japan. Erdmann keek dinsdag al even naar volgende week, wanneer niet alleen de Federal Reserve met het rentebesluit naar buiten komt en waarvoor de verwachting voor een verhoging met 100 basispunten al weer flink is getemperd, maar ook duidelijk moet worden of de Verenigde Staten technisch gezien in een recessie zitten. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten alleen de woningbouw en bouwvergunningen over juni op de agenda. Sprekers vandaag zijn de voorzitter van de centrale bank van Ierland Gabriel Makhlouf en verder de vice-voorzitter van de Federal Reserve Lael Brainard en de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey. De euro noteerde dinsdag 0,8 procent hoger op 1,0228 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8519 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,2004 dollar. Bron: ABM Financial News

