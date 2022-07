Franse staat wil energiereus EDF nationaliseren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Franse staat wil energiebedrijf EDF nationaliseren en biedt 9,7 miljard euro. Dit werd dinsdag bekendgemaakt. Volgens de Franse staat is dit nodig om de transitie naar duurzame energie te maken in het licht van de huidige ontwikkelingen in Oekraïne. De Franse minister van Economie en Financiën, Bruno Le Maire, zegt dat het bod overeenkomt met 12 euro per aandeel, goed voor een premie van 53 procent op de slotkoers van het aandeel EDF op 5 juli, de dag voordat premier Élisabeth Borne liet weten dat de Franse overheid EDF volledig in handen wil krijgen. De staat had al een belang van 84 procent in EDF. "De huidige geopolitieke situatie vereist stevige beslissingen om ervoor te zorgen dat de Franse onafhankelijkheid op het gebied van energie gewaarborgd blijft", aldus het ministerie. Het aandeel EDF steeg dinsdagochtend met 15 procent tot 11,79 euro, net onder het bod van de Franse staat. Bron: ABM Financial News

