Weinig verrassingen bij AkzoNobel verwacht

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van 2022 vermoedelijk een lager resultaat behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit de consensus van Vara Research. Als een verrassing komt dat niet, want AkzoNobel waarschuwde vorige maand al dat de operationele winst circa 90 miljoen euro lager zal uitvallen dan eerder voorzien, onder meer als gevolg van de Chinese coronalockdowns en een tragere start van het klusseizoen in Europa. De analisten die bijdroegen aan de consensus rekenen op een operationele winst van 257,1 miljoen euro, tegenover 384 miljoen euro in dezelfde periode in 2021. Verder gaat de marktconsensus uit van een EBITDA van 355,6 miljoen euro in het tweede kwartaal, tegenover 419 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder en een nettowinst van 176,5 miljoen euro. Dat was in het tweede kwartaal vorig jaar 261 miljoen euro. De omzet is vermoedelijk wel gestegen, van 2.511 miljoen naar 2.730 miljoen euro. In het eerste kwartaal van dit jaar behaalde AkzoNobel een omzet van 2.525 miljoen euro en een nettowinst van 154 miljoen euro. Outlook Bij de winstwaarschuwing in juni handhaafde AkzoNobel de doelstellingen voor 2023, die tijdens een beleggersdag begin dit jaar werden uitgesproken. Volgend jaar wil AkzoNobel een aangepaste EBITDA van 2 miljard euro realiseren, ondanks de volatiele markten. Deze doelstelling noemde Bank of America deze week nog enorm ambitieus. In de tweede helft van 2022 zal het bedrijf de kostenbasis verder aanpakken, beloofde CEO Thierry Vanlancker in juni. Ook wordt het werkkapitaal geoptimaliseerd. De topman wordt per 1 november dit jaar opgevolgd door Gregoire Poux-Guillaume. De analistenconsensus rekent voor heel 2022 op een omzet van 10.571 miljoen euro, een EBITDA-resultaat van 1.465,2 miljoen euro en een nettowinst van 764,3 miljoen euro of 4,38 euro per aandeel. AkzoNobel opent woensdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

