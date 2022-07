Reuters: ECB overweegt renteverhoging van 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank zullen tijdens hun rentevergadering donderdag een verhoging met 50 basispunten bespreken. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van ingewijden. De ECB zal de rente deze week voor het eerst in 11 jaar verhogen. De markt rekent op een verhoging met 25 basispunten, omdat de centrale bank dit de afgelopen tijd communiceerde. Maar de inflatie in de eurozone is torenhoog. In juni stegen de consumentenprijzen met 8,6 procent, bleek dinsdagochtend uit definitieve cijfers. Volgens de bronnen kan het nog alle kanten op met een renteverhoging van 25 of 50 basispunten donderdag en is er nog niets besloten. Andere centrale banken, waaronder de Amerikaanse Federal Reserve, verhogen de rente al met grotere stappen, maar door een dreigende recessie in de eurozone, is de ECB voorzichtiger. Verder is de ECB dicht bij een plan om eurolanden met hoge schulden zoals Italië tegemoet te komen op de obligatiemarkt, mits zij zich houden aan de begrotings- en hervormingsregels van de Europese Commissie, aldus Reuters. De Italiaanse tienjaarsrente noteert dinsdagochtend op 3,31 procent en de Duitse variant op 1,25 procent. De euro stijgt dinsdag op het bericht van Reuters en handelt op 1,0230 dollar. De ECB maakt zijn rentebesluit donderdag op 13:45 uur bekend, gevolgd door een persconferentie van voorzitter Christine Lagarde. Bron: ABM Financial News

