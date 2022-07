Tech lager op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend in het rood, waarbij vooral de techfondsen aan waarde inleveren. Rond de klok van elf uur verloor de AEX 0,8 procent op 675,88 punten. "De beleggers waren over de gehele lijn minder optimistisch na het besluit van Apple om de aanwervingen te temperen met tevens een vertraging in de uitgavengroei voor bepaalde onderdelen", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Apple heeft dit besloten om een mogelijke economische terugval op te vangen. "De Amerikaanse indices stonden maandag allemaal op winst, maar na het nieuws van Apple startte de koersdaling", zo zag Verstraete. "Het is echter te vroeg om te stellen dat het herstel van de beurzen voorbij is", aldus analisten van SEB, wijzend op de opleving van de aandelenmarkten in de afgelopen dagen. "De signalen uit de Amerikaanse economie zijn verdeeld. Een daling in het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers laat evenwel zien dat de bouwsector snel kan afkoelen", waarschuwde SEB. Beleggers wegen de grimmige economische vooruitzichten af tegen de nog altijd vrij optimistische winstramingen van analisten. De wereldeconomie lijkt flink af toe koelen, terwijl de inflatie hoog blijft. Ondertussen verhogen centrale banken de rentes in hoog tempo en zijn de bedrijfscijfers over het algemeen glansloos. "Analisten zijn of te optimistisch, of de verwachtingen voor de ontwikkeling van de economie kloppen niet", aldus strateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Wij denken dat het eerste het geval is. Veel bedrijven klagen over de vooruitzichten", aldus Kassam. Vanmiddag komen veel bedrijven in de VS met cijfers, waaronder Halliburton, Johnson & Johnson, Lockheed Martin en ManpowerGroup. Nabeurs volgt Netflix. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0238. De olieprijzen daalden tot een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won verzekeraar NN Group 0,3 procent, met dank aan onder meer de weer oplopende rentes. De 'chippers' ASML, ASMI en Besi noteerden daarentegen eensgezind onderaan met verliezen van 1,7 tot 3,9 procent. In de AMX won koffiebedrijf JDE Peet's 0,6 procent en OCI 0,9 procent. Inpost en Aperam verloren tot 2,8 procent. In de AScX won TomTom 1,5 procent. Ebusco verloor 3,0 procent. Bron: ABM Financial News

