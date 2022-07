Lager resultaat voor Novartis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Novartis

(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft over het tweede kwartaal van 2022 een beduidend lager resultaat geboekt, onder andere na boekwinsten in dezelfde periode in 2021, naast afschrijvingen en herstructureringen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Zwitserse farmaceut. De nettowinst daalde op jaarbasis van 2,9 naar 1,7 miljard dollar op een omzet van 12,8 miljard dollar tegenover 13,0 miljard een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden een veel hogere winst verwacht van 3,2 miljard dollar bij een omzet van 12,6 miljard dollar. De operationele winst daalde van 3,5 naar ruim 2,2 miljard dollar, en de kernwinst per aandeel kwam op 1,56 dollar uit. Een jaar geleden was dit nog 1,66 dollar per aandeel. Novartis is momenteel zijn organisatie aan het vereenvoudigen om kosten te besparen en om een nieuwe fase van innovatie, groei en productiviteit in te gaan. Outlook De farmaceut bevestigde de outlook voor het hele boekjaar. Er wordt nog altijd een omzetgroei verwacht van circa 5 procent. Het kernresultaat zal naar verwachting eveneens met circa 5 procent oplopen. De outlook voor Sandoz werd wel opwaarts bijgesteld. De omzet zal naar verwachting met lage enkele cijfers groeien, terwijl de operationele kernwinst grofweg gelijk blijft ten opzichte van vorig jaar. Bron: ABM Financial News

