AEX vermoedelijk lager van start na terugval op Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting lager van start nadat Wall Street maandagavond de winsten prijs gaf en lager sloot. Futures op de AEX index wezen vanochtend ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,6 procent.

Bij de start van de handelsweek namen de stieren nog het heft in handen met een stijging voor de AEX van 1,4 procent naar 681,10 punten. Cijfers van zakenbank Goldman Sachs werden positief ontvangen en handelaren die na de flink teleurstellende Amerikaanse inflatiecijfers van vorige week anticipeerden op scherpe dalingen kwamen de afgelopen handelsdagen bedrogen uit, hetgeen ook tot koopdruk leidde.

Wall Street schoot maandag eveneens voortvarend uit de startblokken, maar de twijfel begon na de slotgong in Amsterdam toch weer toe te slaan na onder meer publicatie van een artikel van persbureau Bloomberg over tegenwind bij Apple, op basis van anonieme bronnen. "Apple is van plan de personeelsgroei- en de uitgaven bij bepaalde divisies volgend jaar te vertragen om een mogelijke economische neergang het hoofd te bieden."

De afgelopen jaren voerde Apple zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling juist scherp op, waarbij agressief personeel bij concurrenten werd weggelokt en nieuwe producten werden gelanceerd.

Apple wordt momenteel evenwel geconfronteerd met verstoringen in de aanvoerketen, waar de stopzetting van de productie in China in de afgelopen maanden nog eens extra aan bijdroeg.

Apple waarschuwde bij de cijferrapportage in april dat deze problemen een negatieve impact op de kwartaalomzet zullen hebben van circa 4 tot 8 miljard dollar.

In het boekjaar 2021 stegen de uitgaven van Apple voor onderzoek en ontwikkeling op jaarbasis nog met 17 procent naar 22 miljard dollar.

Apple komt volgende week met de kwartaalcijfers. Het aandeel sloot maandagavond op Wall Street ruim 2 procent lager, terwijl de S&P 500 index 0,8 daalde.

Nabeurs op Wall Street kon IBM met zijn cijferrapportage niet overtuigen. 'Big Blue' koerste in de elektronische handel ruim 4 procent lager.

In Azië noteren de meeste hoofdindices vanochtend lager met de Hang Seng in de Hongkong als negatieve uitschieter met een verlies van 1,3 procent. De beurs in Tokio, die maandag nog de deuren gesloten hield, klimt juist ruim een half procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vrij vlak, na een stijging van maar liefst ruim 5 procent naar 102,60 dollar per vat in New York maandagavond. De scherp daling van vorige week werd aangrepen als een mooi instapmoment, zeker nu het bezoek van president Joe Biden aan Saoedi-Arabië geen snelle oplossing opleverde voor de huidige schaarste op de oliemarkten.

Vanochtend om 11:00 uur zal de aandacht uitgaan naar de vrijgave van de inflatie in de eurozone. Op het bedrijfsvlak staan vanmiddag onder meer Halliburton, Johnson & Johnson, Lockheed Martin en ManpowerGroup geagendeerd. Netflix rapporteert vanavond nabeurs.

Bedrijfsnieuws

ING rondde zijn aandeleninkoopprogramma af. De bank startte het inkoopprogramma op 12 mei 2022. In totaal werden ruim 40,7 miljoen aandelen ingekocht tegen een gemiddelde prijs van 9,41 euro per aandeel.

Bank of America heeft het advies voor het aandeel AkzoNobel verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel van 110,00 naar 75,00 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor Unilever van 45,50 naar 46,50 euro, maar handhaafde het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 0,8 procent tot 3.830,84 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 31.072,21 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 11.360,05 punten.