Bloomberg: Apple gaat strenger op kosten letten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple voelt de economische tegenwind en kijkt naar manieren om kosten te besparen. Dit schreef persbureau Bloomberg maandagavond op basis van bronnen. 's Werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, zou naar verluidt het mes in de uitgaven willen zetten. "Apple is van plan de personeelsgroei- en de uitgaven bij bepaalde divisies volgend jaar te vertragen om een mogelijke economische neergang het hoofd te bieden", schreef Bloomberg. De afgelopen jaren voerde Apple zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling juist scherp op, waarbij agressief personeel bij concurrenten werd weggelokt en nieuwe producten werden gelanceerd. Apple wordt momenteel evenwel geconfronteerd met verstoringen in de aanvoerketen, waar de stopzetting van de productie in China in de afgelopen maanden nog eens extra aan bijdroeg. Apple waarschuwde bij de cijferrapportage in april dat deze problemen in het kwartaal een negatieve impact op de omzet zullen hebben van circa 4 tot 8 miljard dollar. In het boekjaar 2021 stegen de uitgaven van Apple voor onderzoek en ontwikkeling op jaarbasis nog met 17 procent naar 22 miljard dollar. Apple komt volgende week donderdag met de kwartaalcijfers. Het aandeel sloot maandagavond op Wall Street ruim 2 procent lager, terwijl de S&P 500 index 0,8 daalde. Bron: ABM Financial News

