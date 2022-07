Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 89 punten voor de Duitse DAX, een min van 48 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 41 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag nog hoger gesloten.

De Europese aandelenmarkten noteerden maandag hoger, nadat de verwachtingen van een agressieve renteverhoging door de Federal Reserve waren afgenomen en naarmate de hoop steeg dat het Amerikaanse cijferseizoen niet zal tegenvallen.

De komende week zou voor Europa echter een beladen week kunnen zijn, waarbij het zwaartepunten op donderdag ligt met de publicatie van het rentebesluit van de ECB.

"Alle wat met Europa te maken heeft kan deze week op aandacht uit de markt rekenen, met als hoogtepunt de waarschijnlijk eerste renteverhoging van de ECB sinds 2011", zei Deutsche Bank.

Gas uit Rusland zal tevens een belangrijk aandachtspunt zijn, aangezien donderdag het onderhoud aan de Nord Stream-pijpleiding eindigt. De EU zal naar verwachting een dag eerder zijn energienoodplannen specificeren voor het geval dat Rusland de levering via de pijpleiding niet hervat.

Over het algemeen is de stemming voor de wereldmarkten opgeklaard nadat Fed-functionarissen de markt gerust leken proberen te stellen dat een renteverhoging van 100 basispunten tijdens de beleidsvergadering van volgende week minder waarschijnlijk is dan eerder gedacht.

Op macro-economisch vlak stonden maandag in Europa geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo kwam maandagochtend met een flinke verlaging van de omzetverwachting, maar het aandeel steeg circa 6,5 procent in Londen, omdat de verwachting voor de EBITDA-marge werd gehandhaafd. Sectorgenoten Delivery Hero en Just Eat Takeaway stegen respectievelijk 7,2 procent en ruim 8,0 procent.

Arcadis neemt het Canadese IBI Group over, om een vierde bedrijfstak Intelligence te vormen. Het bod waardeert het Canadese bedrijf op omgerekend 664 miljoen euro. Voor Degroof Petercam kwam de overname als een verrassing. Het aandeel steeg 0,7 procent.

ASMI neemt het Italiaanse LPE over, een fabrikant van epitaxiale reactoren voor siliciumcarbide. ASMI betaalt de overname met 283,25 miljoen euro in contanten en met 631.154 eigen aandelen. Dit komt overeen met een overnamesom van 425 miljoen euro, op de dag waarop de overeenkomst werd getekend. Een extra betaling van 100 miljoen euro volgt als binnen twee jaar bepaalde prestaties zijn behaald. Het aandeel ASMI sloot ruim 1,0 procent hoger.

In Parijs ging Alstom aan kop met een winst van ruim 4,0 procent, Société Générale won circa 3,0 procent en EssilorLuxottica daalde ruim 1,0 procent.

In Frankfurt won Zalando met ruim 4,0 procent. Deutsche Bank steeg ruim 3,0 procent en Merck KGaA verloor ruim 5,0 procent.

Euro STOXX 50 3.511,86 (+1,0%)

STOXX Europe 600 417,63 (+0,9%)

DAX 12.959,81 (+0,7%)

CAC 40 6.091,91 (+0,9%)

FTSE 100 7.223,24 (+0,9%)

SMI 11.010,18 (+0,3%)

AEX 681,10 (+1,4%)

BEL 20 3.750,69 (+1,3%)

FTSE MIB 21.169,12 (+1,1%)

IBEX 35 7.963,10 (+0,2%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag vlak, na een lager slot op maandag.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden maandag gedurende het grootste deel van de handelsdag hoger, maar verloren tegen het einde van de handelsdag aan momentum, terwijl beleggers wachtten op een reeks winstrapporten van grote bedrijven en vooruitblikken op een week van belangrijke centrale bank-vergaderingen.

Beleggers proberen de sombere economische vooruitzichten te compenseren met nog relatief positieve winstvooruitzichten. De economische groei vertoont tekenen van vertraging, terwijl de inflatie stijgt. Ondertussen verhogen de centrale banken de rente snel, wat een dreigende wolk aan de horizon van de economie toevoegt. Tot dusver zijn de bedrijfsrapporten matig.

"Het voelt alsof er iets mis is; of het economische verhaal klopt niet, of analisten zijn te optimistisch over de winst, en het voelt als het laatste", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in juli verder is gedaald. De NAHB-huizenindex daalde van 67 in juni naar 55 in juli en daarmee het laagste niveau in ruim twee jaar.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 5,1 procent, ofwel 5,01 dollar, hoger op 102,60 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Dinsdag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak woningbouw- en bouwvergunningsdata op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs heeft in het tweede kwartaal de winst per aandeel zien halveren terwijl de inkomsten met bijna een kwartaal daalden, maar de Amerikaanse zakenbank deed het daarmee toch nog beter dan verwacht. Goldman Sachs boekte een winst per aandeel van 7,73 dollar, wat 49 procent minder was dan een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden vooraf gemiddeld een winst per aandeel van 6,56 dollar voorspeld. Het aandeel steeg circa 1,7 procent.

Bank of America heeft in het tweede kwartaal 32 procent minder winst geboekt. De winst per aandeel van 0,73 dollar was net iets lager dan de 0,75 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet gemiddeld verwachtten. Het aandeel daalde circa 0,4 procent.

Sectorgenoten JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo rapporteerden vorige week al winstdalingen met dubbelcijferige percentages. Volgens de Amerikaanse topbankiers is de onzekerheid over de richting van de economie groter dan gebruikelijk en sommigen zien een recessie in het verschiet, nu de Fed alle monetaire zeilen moet bijzetten om de torenhoge inflatie tot bedaren te brengen.

Naast Bank of America en Goldman Sachs opent ook IBM maandag de boeken. Later deze week volgen onder meer Johnson & Johnson en Netflix, Tesla en Twitter.

Vrijdagavond laat werd bekend dat Elon Musk bij de rechter uitstel heeft gevraagd van de rechtszaak die Twitter tegen hem aanspant inzake de overname van het social mediabedrijf, waar Musk van wil afzien. Twitter wil dat de rechtszaak half september begint, "om Twitter en zijn aandeelhouders te beschermen tegen het aanhoudende marktrisico en operationele schade" van de poging van Musk om onder de overname van 44 miljard dollar uit te komen. Musk wil dat de rechtszaak pas in februari 2023 of later begint. Het aandeel Twitter steeg 1,2 procent.

Delta Air Lines heeft 100 Boeing 737-10 toestellen besteld. Het aandeel Boeing noteerde tegen het einde van de handelsdag vlak.

S&P 500 index 3.830,85 (-0,8%)

Dow Jones index 31.072,61 (-0,7%)

Nasdaq Composite 11.360,05 (-0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend lager.

Nikkei 225 26.998,16 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.268,52 (-0,3%)

Hang Seng 20.605,64 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0128. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0145 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0163 op de borden.

USD/JPY Yen 138,08

EUR/USD Euro 1,0128

EUR/JPY Yen 139,86

MACRO-AGENDA:

08:00 Werkloosheid - Mei (VK)

11:00 Inflatie - Juni (eur)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Novartis - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 Remy Cointreau - Cijfers derde kwartaal (Fra)

13:00 Halliburton - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers tweede kwartaal (VS)