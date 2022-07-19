(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met dinsdag 26 juli 2022:
DINSDAG 19 JULI 2022
07:00 Novartis - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
07:00 Remy Cointreau - Cijfers derde kwartaal (Fra)
13:00 Halliburton - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Johnson & Johnson - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Lockheed Martin - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 ManpowerGroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Netflix - Cijfers tweede kwartaal (VS)
WOENSDAG 20 JULI 2022
13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Alcoa - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Tesla - Cijfers tweede kwartaal (VS)
DONDERDAG 21 JULI 2022
07:00 Roche - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
07:00 SAP - Cijfers tweede kwartaal (Dld)
13:00 American Airlines - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Philip Morris - Cijfers tweede kwartaal (VS)
15:00 Nucor - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 PPG - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Snap - Cijfers tweede kwartaal (VS)
VRIJDAG 22 JULI 2022
13:00 American Express - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Twitter - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)
MAANDAG 25 JULI 2022
22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 NXP - Cijfers tweede kwartaal (VS)
DINSDAG 26 JULI 2022
Bron: ABM Financial News
07:00 UBS - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)
13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)
13:00 McDonald's - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)
22:00 Visa - Cijfers derde kwartaal (VS)