IBM overtreft verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IBM heeft het afgelopen kwartaal een 9 procent hogere omzet geboekt. Dit bleek maandag nabeurs uit de cijfers van het Amerikaanse bedrijf. IBM boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 15,5 miljard dollar, waarmee CEO Arvind Krishna de belofte om het bedrijf weer te laten groeien waarmaakte. Als onderdeel van dit plan stootte IBM vorige jaar een aantal van zijn krimpende activiteiten af. "We zijn een sneller groeiend, gefocust en gedisciplineerd bedrijf met solide zakelijke fundamentals", voegde CFO James Kavanaugh toe, De nettowinst steeg het afgelopen kwartaal met bijna 80 procent tot 1,61 dollar per aandeel. De aangepaste winst kwam uit op 2,31 dollar per aandeel. Zowel de winst als de omzet overtroffen daarmee de verwachtingen van Wall Street. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 2,26 dollar per aandeel op een omzet van 15,1 miljard dollar. Outlook Voor het hele boekjaar voorziet IBM een constante groei van de omzet van 5 tot 10 procent, tegen constante wisselkoersen. Het bedrijf voorziet in 2022 een geconsolideerde vrije kasstroom van circa 10 miljard dollar. Het aandeel IBM noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs 2,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

