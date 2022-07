Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 3.830,84 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 31.072,21 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 11.360,05 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden maandag gedurende het grootste deel van de handelsdag hoger, maar verloor tegen het einde van de handelsdag zijn momentum, terwijl beleggers wachtten op een reeks winstrapporten van grote bedrijven en vooruitblikken op een week van belangrijke centrale bank-vergaderingen.

Beleggers proberen de sombere economische vooruitzichten te compenseren met nog relatief positieve winstvooruitzichten. De economische groei vertoont tekenen van vertraging, terwijl de inflatie stijgt. Ondertussen verhogen de centrale banken de rente snel, wat een dreigende wolk aan de horizon van de economie toevoegt. Tot dusver zijn de bedrijfsrapporten matig.

"Het voelt alsof er iets mis is; of het economische verhaal klopt niet, of analisten zijn te optimistisch over de winst, en het voelt als het laatste", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in juli verder is gedaald. De NAHB-huizenindex daalde van 67 in juni naar 55 in juli en daarmee het laagste niveau in ruim twee jaar.

De euro/dollar noteerde op 1,0145. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0147 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0087 op de borden.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 5,1 procent, ofwel 5,01 dollar, hoger op 102,60 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Dinsdag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak woningbouw- en bouwvergunningsdata op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs heeft in het tweede kwartaal de winst per aandeel zien halveren terwijl de inkomsten met bijna een kwartaal daalden, maar de Amerikaanse zakenbank deed het daarmee toch nog beter dan verwacht. Goldman Sachs boekte een winst per aandeel van 7,73 dollar, wat 49 procent minder was dan een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden vooraf gemiddeld een winst per aandeel van 6,56 dollar voorspeld. Het aandeel steeg circa 1,7 procent.

Bank of America heeft in het tweede kwartaal 32 procent minder winst geboekt. De winst per aandeel van 0,73 dollar was net iets lager dan de 0,75 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet gemiddeld verwachtten. Het aandeel daalde circa 0,4 procent.

Sectorgenoten JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo rapporteerden vorige week al winstdalingen met dubbelcijferige percentages. Volgens de Amerikaanse topbankiers is de onzekerheid over de richting van de economie groter dan gebruikelijk en sommigen zien een recessie in het verschiet, nu de Fed alle monetaire zeilen moet bijzetten om de torenhoge inflatie tot bedaren te brengen.

Naast Bank of America en Goldman Sachs opent ook IBM maandag de boeken. Later deze week volgen onder meer Johnson & Johnson en Netflix, Tesla en Twitter.

Vrijdagavond laat werd bekend dat Elon Musk bij de rechter uitstel heeft gevraagd van de rechtszaak die Twitter tegen hem aanspant inzake de overname van het social mediabedrijf, waar Musk van wil afzien. Twitter wil dat de rechtszaak half september begint, "om Twitter en zijn aandeelhouders te beschermen tegen het aanhoudende marktrisico en operationele schade" van de poging van Musk om onder de overname van 44 miljard dollar uit te komen. Musk wil dat de rechtszaak pas in februari 2023 of later begint. Het aandeel Twitter steeg 1,2 procent.

Delta Air Lines heeft 100 Boeing 737-10 toestellen besteld. Het aandeel Boeing noteerde tegen het einde van de handelsdag vlak.