Olieprijs fors hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag fors hoger gesloten, waarbij beleggers de forse verliezen van vorige week aangrepen als een mooi instapmoment en van mening zijn dat het bezoek van president Joe Biden aan Saoedi-Arabië geen snelle oplossing zal opleveren voor de leveringsproblemen. De prijs van ruwe olie vertoont sinds half juni een dalende trend, te midden van toenemende zorgen over een recessie, wat de vraag verder zal verminderen. Door de scherpe terugval zijn zowel WTI als Brent onder de drempel van 100 dollar per vat gezakt, waarbij de Amerikaanse benchmark op een bepaald moment vorige week de winsten als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne tijdelijk volledig zag vervliegen. Een vierdaagse rondreis van de Amerikaanse president Joe Biden door het Midden-Oosten met ontmoetingen met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman en koning Salman bin Abdulaziz leverde geen enkele belofte op over het verhogen van de olieproductie. Reuters meldde dat Washington zijn hoop nu richt op een bijeenkomst van OPEC+ op 3 augustus. "Handelaren hebben één duidelijke boodschap gekregen van het recente bezoek van Biden aan Saoedi-Arabië, waarbij president Biden met een aantal Arabische leiders heeft gesproken. De boodschap is dat het de OPEC+ is die de beslissing neemt over de olielevering en het kartel is in de verste verte niet geïnteresseerd in wat Biden probeert te bereiken", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 5,1 procent, ofwel 5,01 dollar, hoger op 102,60 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.