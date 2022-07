Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 417,63 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 12.959,81 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,9 procent op 6.091,91 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent hoger op 7.223,24 punten. De Europese aandelenmarkten noteerden maandag hoger, nadat de verwachtingen van een agressieve renteverhoging door de Federal Reserve waren afgenomen en naarmate de hoop steeg dat het Amerikaanse cijferseizoen niet zal tegenvallen. De komende week zou voor Europa echter een beladen week kunnen zijn, waarbij het zwaartepunten op donderdag ligt met de publicatie van het rentebesluit van de ECB. "Alle wat met Europa te maken heeft kan deze week op aandacht uit de markt rekenen, met als hoogtepunt de waarschijnlijk eerste renteverhoging van de ECB sinds 2011", zei Deutsche Bank. Gas uit Rusland zal tevens een belangrijk aandachtspunt zijn, aangezien donderdag het onderhoud aan de Nord Stream-pijpleiding eindigt. De EU zal naar verwachting een dag eerder zijn energienoodplannen specificeren voor het geval dat Rusland de levering via de pijpleiding niet hervat. Over het algemeen is de stemming voor de wereldmarkten opgeklaard nadat Fed-functionarissen de markt gerust leken proberen te stellen dat een renteverhoging van 100 basispunten tijdens de beleidsvergadering van volgende week minder waarschijnlijk is dan eerder gedacht. Op macro-economisch vlak stonden maandag in Europa geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0163. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0083 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0087 op de borden. Olie noteerde maandag tot 4,4 procent hoger. Bedrijfsnieuws De Britse maaltijdbezorger Deliveroo kwam maandagochtend met een flinke verlaging van de omzetverwachting, maar het aandeel steeg circa 6,5 procent in Londen, omdat de verwachting voor de EBITDA-marge werd gehandhaafd. Sectorgenoten Delivery Hero en Just Eat Takeaway stegen respectievelijk 7,2 procent en ruim 8,0 procent. Arcadis neemt het Canadese IBI Group over, om een vierde bedrijfstak Intelligence te vormen. Het bod waardeert het Canadese bedrijf op omgerekend 664 miljoen euro. Voor Degroof Petercam kwam de overname als een verrassing. Het aandeel steeg 0,7 procent. ASMI neemt het Italiaanse LPE over, een fabrikant van epitaxiale reactoren voor siliciumcarbide. ASMI betaalt de overname met 283,25 miljoen euro in contanten en met 631.154 eigen aandelen. Dit komt overeen met een overnamesom van 425 miljoen euro, op de dag waarop de overeenkomst werd getekend. Een extra betaling van 100 miljoen euro volgt als binnen twee jaar bepaalde prestaties zijn behaald. Het aandeel ASMI sloot ruim 1,0 procent hoger. In Parijs ging Alstom aan kop met een winst van ruim 4,0 procent, Société Générale won circa 3,0 procent en EssilorLuxottica daalde ruim 1,0 procent. In Frankfurt won Zalando met ruim 4,0 procent. Deutsche Bank steeg ruim 3,0 procent en Merck KGaA verloor ruim 5,0 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger op 3.887,46 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

