Video: risico's op recessie nemen toe

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel geen slecht cijferseizoen wordt verwacht, neemt het winstmomentum af, vertraagt de economische groei en nemen risico's op een recessie toe. Dit zei beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera van ABM Financial News. "Vooral in Europa kan dit vanwege de energiecrisis leiden tot een stevige recessie", voegde hij toe. "Daarom hebben wij onze beleggingsportefeuille nog defensiever gedraaid en zijn we terughoudender geworden op aandelen en op minder kredietwaardige bedrijfsobligaties", zei de beleggingsstrateeg. Klik hier voor: risico's op recessie nemen toe Bron: ABM Financial News

