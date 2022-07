Wall Street richting groene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen op Wall Street gaan maandag een hogere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 0,9 procent in het groen.

"Beleggers koesteren de hoop dat renteverhogingen door de Fed in mindere mate nodig zullen zijn", aldus investment manager Eric de Graaf van ING.

De markt schat de kans dat de Federal Reserve de rente later deze maand met 75 basispunten nu in op 69 procent. Afgelopen week dacht even een ruime meerderheid aan een verhoging met 100 basispunten, nadat de inflatie in de VS hoger uitkwam dan verwacht.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert maandag op 2,98 procent, de tweejarige variant op 3,17 procent.

Niet alleen het monetaire beleid van de Fed kan op blijvende aandacht rekenen, dat geldt volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade ook voor het cijferseizoen, dat deze week echt losbarst.

Goldman Sachs en Bank of America openden maandag de boeken en zullen volgens Aslam "de richting voor een groot deel van de markten gaan bepalen", aldus de marktkenner. Met name Goldman Sachs wist te overtuigen.

Op macro-economisch vlak is het maandag zeer rustig. Aan het eind van de middag verschijnt het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers in de maand juli.

WTI-olie kost maandag 99,70 dollar per vat en is daarmee ruim 2 procent duurder dan vrijdag.

"De verkoopgolf van vorige week was een instapmoment voor veel beleggers", aldus Aslam. Het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan het Midden-Oosten en in het bijzonder aan Saoedi-Arabië heeft niet geleid tot duidelijke toezeggingen van Riyad om meer olie te gaan produceren.

"Duidelijk is geworden dat OPEC+ de besluiten neemt als het gaat om het olie-aanbod en dat het kartel niet geïnteresseerd is in wat Biden wil bereiken", aldus Aslam.

De Amerikaanse president wil dat Saoedi-Arabië de oliekraan verder opendraait, in de hoop dat daarmee de olieprijzen dalen en in het verlengde daarvan ook de inflatie afneemt.

De euro/dollar noteert maandagmiddag op 1,022.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs heeft in het tweede kwartaal de winst per aandeel zien halveren terwijl de inkomsten met bijna een kwartaal daalden, maar de Amerikaanse zakenbank deed het daarmee toch nog beter dan verwacht. Goldman Sachs boekte een winst per aandeel van 7,73 dollar, wat 49 procent minder was dan een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden vooraf gemiddeld een winst per aandeel van 6,56 dollar voorspeld. Het aandeel stijgt voorbeurs bijna 4 procent.

Bank of America heeft in het tweede kwartaal 32 procent minder winst geboekt. De winst per aandeel van 0,73 dollar was net iets lager dan de 0,75 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet gemiddeld verwachtten. Het aandeel daalt een procent in de voorbeurshandel.

Sectorgenoten JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo rapporteerden vorige week al winstdalingen met dubbelcijferige percentages. Volgens de Amerikaanse topbankiers is de onzekerheid over de richting van de economie groter dan gebruikelijk en sommigen zien een recessie in het verschiet, nu de Fed alle monetaire zeilen moet bijzetten om de torenhoge inflatie tot bedaren te brengen.

Naast Bank of America en Goldman Sachs opent ook IBM maandag de boeken. Later deze week volgen onder meer Johnson & Johnson en Netflix, Tesla en Twitter.

Vrijdagavond laat werd bekend dat Elon Musk bij de rechter uitstel heeft gevraagd van de rechtszaak die Twitter tegen hem aanspant inzake de overname van het social mediabedrijf, waar Musk van wil afzien. Twitter wil dat de rechtszaak half september begint, "om Twitter en zijn aandeelhouders te beschermen tegen het aanhoudende marktrisico en operationele schade" van de poging van Musk om onder de overname van 44 miljard dollar uit te komen. Musk wil dat de rechtszaak pas in februari 2023 of later begint. Het aandeel Twitter noteert voorbeurs bijna een procent lager.

Delta Air Lines heeft 100 Boeing 737-10 toestellen besteld. Het aandeel Boeing stijgt voorbeurs zo'n 4 procent.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,9 procent op 3.863,16 punten, de Dow Jones index won 2,2 procent op 31.288,26 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 11.452,42 punten.