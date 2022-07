Update: Arcadis doet overnamebod op IBI Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis doet een overnamebod op het ontwerpbureau IBI Group ter versterking van de activiteiten in Canada en Noord-Amerika en voegt daarmee het specialisme Intelligence toe aan zijn organisatie. Dat maakte het ingenieurs- en adviesbedrijf maandag bekend. Het bod van 19,50 dollar waardeert het Canadese bedrijf op 873 miljoen Canadese dollar, of omgerekend 664 miljoen euro. Dat maakt dit volgens ING de grootste overname van Arcadis in de historie. De overnamesom bedraagt 9,6 keer het verwachte EBITDA-resultaat in 2022 en daarmee betaalt Arcadis een redelijke prijs, volgens analisten van ING en Degroof Petercam. Het bod biedt bestaande aandeelhouders een premie van 30 procent op de slotkoers van 15 juli. Het Canadese ontwerpbureau ontwerpt duurzame gebouwen, intelligente systemen en efficiënte infrastructuur voor stedelijke omgevingen. Onder Intelligence vallen geautomatiseerde systemen die data verzamelen, bijvoorbeeld om de vraag naar openbaar vervoer in Londen te managen. Dit wordt een nieuw segment bij Arcadis,

naast Resilience, Places en Mobility. Het Canadese bedrijf telt meer dan 3.500 medewerkers, 7.000 actieve projecten en zag de omzet de afgelopen drie jaar met 8,6 procent per jaar groeien. Ongeveer de helft van de omzet komt uit het segment gebouwen, 32 procent uit infrastructuur en ongeveer 18 procent uit Intelligence. Die laatste tak is niettemin een aanjager van groei en terugkerende omzet. CEO Peter Oosterveer van Arcadis wijst op het aanzienlijke potentieel voor synergie uit de fusie van de twee bedrijven, die direct een positieve bijdrage zal leveren aan de marge. Volgens Oosterveer sluiten de bedrijfsculturen bovendien goed op elkaar aan. De overname geeft Arcadis een sterke positie in de sterk verstedelijkte Canadese markt, waar IBI bijna tweederde van zijn omzet vandaan haalt. De Verenigde Staten zijn goed voor een kwart van de omzet. Arcadis verwacht dat bestaande klanten in Noord-Amerika meer opdrachten aan Arcadis zullen gunnen omdat het bedrijf daar veel groter wordt na de combinatie met IBI. Daarnaast rekent het bedrijf op extra omzet door cross-selling en toegang tot nieuwe markten. Deze omzetsynergieën zullen op termijn groter zijn dan de circa 15 miljoen euro aan kostensynergieën, stelde analist Quirijn Mulder van ING maandag. Analist Luuk van Beek van Degroof Petercam noemt de overname onverwacht, omdat Arcadis al geruime tijd geen grote overname meer deed en dit geen onderdeel van de strategie meer leek te zijn. Hoewel grote overnames in het verleden niet altijd een succes waren, heeft het huidige management een goede staat van dienst op dit vlak. Dat geeft vertrouwen, aldus Van Beek. Het bestuur en de grootste aandeelhouder in IBI, met een belang van circa 33 procent, hebben al akkoord gegeven voor de overname. De afronding van de overname wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Update: om informatie en analistencommentaar toe te voegen. Bron: ABM Financial News

