Delta Air Lines bestelt 100 nieuwe Boeings

(ABM FN-Dow Jones) Delta Air Lines heeft bij Boeing een order neergelegd van 100 toestellen van het type 737-10. Dit kondigden de twee bedrijven maandagmiddag aan tijdens de Farnborough International Airshow in het Verenigd Koninkrijk. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Delta nam verder een optie voor nog eens 30 vliegtuigen van hetzelfde type. Delta wil met de omvangrijke order zijn vloot van vliegtuigen met één gangpad moderniseren. Boeing stijgt maandag in de voorbeurshandel op Wall Street bijna 3 procent. Bron: ABM Financial News

