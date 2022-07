Europese beurzen hoger rond lunchtijd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren maandag rond lunchtijd duidelijk in het groen. De STOXX Europe 600 index stijgt 1,2 procent op 418,71 punten, de Duitse DAX wint 1,2 procent op 13.017,72 punten, de Franse CAC 40 noteert 1,3 procent hoger op 6.112,74 punten en de Britse FTSE 100 staat 1,2 procent in de plus op 7.246,98 punten.

"Beleggers koesteren de hoop dat renteverhogingen door de Fed in mindere mate nodig zullen zijn", aldus investment manager Eric de Graaf van ING.

De markt schat de kans dat de Federal Reserve de rente later deze maand met 75 basispunten nu in op 69 procent. Afgelopen week was er even een ruime meerderheid die dacht aan een verhoging met 100 basispunten, nadat de inflatie in de VS hoger uitviel dan verwacht.

De focus verschuift de komende dagen naar de Europese Centrale Bank, die de rente donderdag naar verwachting voor het eerst in elf jaar zal verhogen.

"De eerste renteverhoging sinds 2011 is zo goed voorbereid en vooraf aangekondigd door de ECB, dat de financiële markten mogelijk teleurgesteld reageren", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

De kans op een verhoging met meer dan 25 basispunten is volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst evenwel "gering".

"De situatie in Italië, waar super-Mario Draghi zijn ontslag heeft aangeboden helpt hierbij zeker niet. Mocht de ECB ons toch verrassen dan kan dat een positief effect op de koers van de euro hebben", aldus de valutaspecialist van iBanFirst.

De euro daalde afgelopen week voor het eerst in 20 jaar tot onder de 1,00 dollar en noteert maandag op 1,0154. De Europese munt kan verder dalen als de ECB teleurstelt met maatregelen die de fragmentatie in de eurozone tegen moeten gaan.

Beleggers zijn bezorgd over een mogelijke recessie en een energiecrisis. Daarbij dreigen nieuwe verkiezingen in Italië, nu de coalitie van premier Draghi, zelf eerder ECB-president, uit elkaar is gevallen.

Volgens analisten van UniCredit krijgt Draghi vermoedelijk genoeg steun om aan te blijven als premier, maar is de onzekerheid hoog en neemt de kans op vervroegde verkiezingen eind september op begin oktober toe. Draghi spreekt woensdag het Italiaanse parlement toe.

De Italiaanse tienjaarsrente noteert maandag op 3,38 procent en de Duitse variant op 1,21 procent.

WTI-olie kost maandag 99,50 dollar per vat en is daarmee 2 procent duurder dan vrijdag.

Bedrijfsnieuws

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo kwam maandagochtend met een flinke verlaging van de omzetverwachting, maar het aandeel stijgt wel 5 procent in Londen, omdat de verwachting voor de EBITDA-marge werd gehandhaafd. Sectorgenoten Delivery Hero en Just Eat Takeaway winnen zo'n 7 procent.

Arcadis neemt het Canadese IBI Group over, om een vierde bedrijfstak Intelligence te vormen. Het bod waardeert het Canadese bedrijf op omgerekend 664 miljoen euro. Voor Degroof Petercam kwam de overname als een verrassing. Het aandeel stijgt 2 procent.

ASMI neemt het Italiaanse LPE over, een fabrikant van epitaxiale reactoren voor siliciumcarbide. ASMI betaalt de overname met 283,25 miljoen euro in contanten en met 631.154 eigen aandelen. Dit komt overeen met een overnamesom van 425 miljoen euro, op de dag waarop de overeenkomst werd getekend. Een extra betaling van 100 miljoen euro volgt als binnen twee jaar bepaalde prestaties zijn behaald. Het aandeel ASMI daalt licht.

In Parijs stijgt Alstom bijna 4 procent en luxemerk Kering 3,5 procent. Crédit Agricole, BNP Paribas en Société Générale winnen rond de 3 procent.

In Frankfurt doen Deutsche Bank en Zalando goede zaken, met plussen van 4 tot 5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een hogere opening op Wall Street.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,9 procent op 3.863,16 punten, de Dow Jones index won 2,2 procent op 31.288,26 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 11.452,42 punten.