DNB beboet cryptoplatform Binance

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandsche bank heeft het grootste cryptoplatform ter wereld Binance een bestuurlijke boete opgelegd van ruim 3,3 miljoen euro. Dit maakte DNB maandag bekend.

"De boete is opgelegd omdat Binance cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden", aldus DNB.

Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB. Op 18 augustus vorig jaar kreeg Binance al een openbare waarschuwing van DNB.

De overtredingen die Binance heeft begaan, zijn beboetbaar met een boete uit de derde categorie, aldus DNB. Hierdoor heeft de bestuurlijke boete een basisbedrag heeft van 2.000.000 euro en een maximumbedrag van 4.000.000 euro.

"Het basisbedrag is verhoogd vanwege verhoogde ernst en verwijtbaarheid", aldus DNB, dat ook in ogenschouw nam dat Binance "mondiaal de grootste aanbieder van cryptodiensten is, met een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard dollar, en dat Binance in Nederland een zeer groot aantal klanten heeft."

Ook heeft Binance concurrentievoordeel genoten omdat zij geen heffingen aan DNB heeft afgedragen en ook geen andere kosten heeft hoeven maken in verband met doorlopend toezicht door DNB", aldus de centrale bank.

Verder vonden de overtredingen gedurende een lange periode plaats, volgens DNB: "sinds 21 mei 2020, de datum van de invoering van registratieplicht, tot in ieder geval 1 december 2021. DNB beschouwt deze overtredingen dan ook als zeer ernstig."

De boete werd tot slot wel met 5 procent gematigd door DNB, "onder meer omdat er inmiddels een registratieaanvraag is gedaan en omdat Binance gedurende het hele proces relatief transparant over haar bedrijfsvoering is geweest. Deze registratie wordt op dit moment door DNB beoordeeld."