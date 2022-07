Valuta: euro kan dalen als ECB teleurstelt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro kan verzwakken tegenover de dollar als de Europese Centrale Bank donderdag teleurstelt met maatregelen tegen fragmentatie van de eurozone, aldus UniCredit. De euro stond maandagochtend 0,3 procent hoger op 1,0115. "We denken dat er meer neerwaarts potentieel is voor de euro/dollar als de ECB teleurstelt, dan opwaarts potentieel als de centrale bank een geloofwaardig instrument levert", aldus de analisten van Unicredit. Ook Rabobank denkt dat de euro kwetsbaar blijft, nu de eurozone aan de vooravond staat van een economische recessie en de Amerikaanse dollar tot in 2023 op een verhoogd niveau zal staan. Een recessie in de eurozone is waarschijnlijk als komende winter de aardgasprijzen extreem hoog zullen zijn, zei analist Jane Foley van Rabobank. De ECB zal naar verwachting donderdag een renteverhoging met 25 basispunten doorvoeren en details geven over de middelen waarmee de centrale bank wil voorkomen dat de renteniveaus van staatsleningen van eurozonelanden onderling te veel uiteen gaan lopen. Deze 'fragmentatie' leidde niet ver in het verleden al eens tot een fundamentele crisis van de muntunie, met indertijd een hoofdrol voor Griekenland. "Geen van beide aankondigingen zullen definitieve gamechangers worden voor de euro/dollar", voorspelt Unicredit-analist Roberto Mialich. De euro/dollar is al onder pariteit gedaald, en een opluchtingsrally zal de munt niet veel verder omhoog brengen dan 1,0150 tot 1,0200, verwacht de Italiaanse bank. Als de ECB teleurstelt, zou de euro/dollar kunnen dalen tot 0,98, denken de analisten, omdat dit gevolgen zal hebben voor de risico-opslagen voor de rendementen op obligaties van landen uit de zogeheten periferie van de eurozone, met name Italië. Behalve het rentebesluit en de nieuwe instrumenten van de ECB op donderdag is er deze week nieuws over de inflatie in de eurozone, het consumentenvertrouwen in Europa en inkoopmanagersindices voor de eurozone. Bron: ABM Financial News

