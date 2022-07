AEX overtuigend hoger, Besi enige daler Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag hoger aan de nieuwe week begonnen. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,7 procent op 683,33 punten. "Beleggers koesteren de hoop dat renteverhogingen door de Fed in mindere mate nodig zullen zijn", aldus investment manager Eric de Graaf van ING. Aan het einde van afgelopen week namen de ‘stieren’ op Wall Street al het heft in handen nadat de Federal Reserve leden Christopher Waller en Jim Bullard aangaven een renteverhoging later deze maand van 75 basispunten gepast te vinden. Na de sterke inflatiecijfers van woensdag was de consensus al opgeschoven naar 100 basispunten, dus werden deze opmerkingen als een meevaller geïnterpreteerd. "De Fed zou logischerwijs toch wat minder ‘hawkish’ moeten zijn dan aanvankelijk werd verwacht", aldus De Graaf. Ook zien beleggers volgens hem volop koopkansen in de dit jaar fors gedaalde markten. Daarnaast haalt de markt steun uit de plannen van de Chinese centrale bank, die extra kredietruimte aan vastgoedontwikkelaars wil verschaffen om de staking van hypotheekbetalingen op te lossen, aldus de expert van ING. "Ondanks de koerswinsten van vanochtend is er nog een aanzienlijke weg te gaan om de verliezen van eerder dit jaar goed te maken", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor. Volgens Hunter is vooral de Britse FTSE 100 goed gepositioneerd om als eerste te herstellen van het beursgeweld in de afgelopen weken. De index staat dit jaar nog slechts 2 procent lager, terwijl de AEX op een verlies blijft staan van circa 15 procent. Het muntpaar euro/dollar noteerde op 1,0126. De olieprijzen stegen met ruim twee procent, maar bleven onder de 100 dollar. De macro-economische agenda is vandaag vrij leeg. Vanmiddag kijken beleggers nog uit naar het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers in juli. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen schoot Just Eat Takeaway.com 5,9 procent omhoog, ondanks een scherpe outlookverlaging van sectorgenoot Deliveroo. Shell won 4,0 procent en Prosus 3,2 procent. Besi bleek de enige daler met een verlies van 1,6 procent. ASMI won 0,5 procent. ASMI neemt het Italiaanse LPE over, een fabrikant van epitaxiale reactoren voor siliciumcarbide. ASMI betaalt de overname met 283,25 miljoen euro in contanten en met 631.154 eigen aandelen. Volgens Degroof Petercam past LPE perfect bij ASMI. In de AMX wonnen Alfen en AMG 3,0 tot 3,2 procent. Inpost schreef 4,0 procent bij. Arcadis steeg eerder vanochtend nog met meer dan 10 procent, maar inmiddels koerst het aandeel 1,9 procent hoger. Het ingenieursbureau doet een overnamebod op het Canadese IBI Group, om een vierde bedrijfstak Intelligence te vormen. Het bod waardeert het Canadese bedrijf op omgerekend 664 miljoen euro. Voor Degroof Petercam kwam de overname als een verrassing. De kans op extra beloning van aandeelhouders middels dividend en aandeleninkopen wordt door de transactie minder waarschijnlijk. In de AScX won Vivoryon Therapeutics 4,4 procent. NSI verloor 2,3 procent, maar het aandeel noteert ex-dividend. Op lokaal niveau won Core Laboratories 11,4 procent. Bron: ABM Financial News

