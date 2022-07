Beursblik: Arcadis betaalt redelijke prijs voor IBI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft maandag met IBI Group uit Canada zijn grootste overname aller tijden aangekondigd en lijkt daarvoor een redelijke prijs te betalen. Dat stelde ING maandag in een rapport. Een derde van de aandelen is al toegezegd en de koerswinstverhouding lijkt redelijk, op 11,5 keer het verwachte EBITDA-resultaat in 2022, aldus analist Quirijn Mulder. De kostensynergieën van naar schatting 15 miljoen euro zullen pas in 2024 zichtbaar worden, verwacht Arcadis, maar gezien de sterk complementaire bedrijfsmodellen en ruime mogelijkheden voor cross-selling zouden er op termijn grotere omzetvoordelen kunnen voortkomen uit de fusie. De CEO's zullen de overname maandagmiddag toelichten. ING handhaaft intussen het koopadvies op Arcadis met een koersdoel van 44,00 euro. Het aandeel stond maandag na ruim een uur handel 2 procent hoger op 34,36 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.