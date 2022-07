Vopak en Shell kijken naar Portugese waterstoflijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Plug Power

(ABM FN-Dow Jones) Vopak onderzoekt met partners Shell New Energies, Engie en Anthony Veder de mogelijkheid om groene waterstof te produceren in Portugal en te transporteren naar Nederland. Dat maakten de bedrijven maandag bekend. Het waterstof zou met behulp van groene stroom uit hernieuwbare bronnen worden gemaakt in het industriegebied bij de Portugese haven Sines. Het zou dan vloeibaar moeten worden gemaakt en worden getransporteerd naar de haven van Rotterdam, om vandaar te worden gedistribueerd en verkocht. Een eerste lading zou in 2027 van Sines naar Rotterdam kunnen worden verscheept. In het consortium zullen Shell en Engie de hele waardeketen bestrijken terwijl Anthony Veder en Vopak zich richten op transport, opslag en distributie. Er wordt in eerste instantie gemikt op de productie van 100 ton waterstof per dag. Het plan hangt samen met de ambities van de regeringen van beide landen, die doelstellingen hebben voor de productie en transport van waterstof. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.