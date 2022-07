ING verhoogt koersdoel TomTom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor TomTom verhoogd van 7,50 naar 8,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De resultaten over het tweede kwartaal waren volgens analisten van ING grofweg in lijn met de verwachtingen. Gezien de huidige tegenwind op macro-economisch niveau is dit een goede prestatie, aldus ING. ING voerde beperkte aanpassingen door aan de omzetramingen, maar verhoogde wel de verwachtingen voor de brutomarges. De ramingen voor de terugkerende operationele kosten werden verlaagd voor de periode 2022 tot 2024. Zo kwam ING tot een hoger koersdoel. Het aandeel TomTom steeg maandagochtend met 2,6 procent tot 8,60 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.