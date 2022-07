'Verrassende overname Arcadis' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De overname van IBI Group door Arcadis komt onverwacht, omdat het bedrijf al enige tijd geen grote overnames meer heeft gedaan en het niet leek te passen in de strategie. Dit stelde Degroof Petercam maandag. Grote overnames leverden in het verleden niet altijd succes op, maar het huidige management heeft een goede staat van dienst op dit gebied. Dat geeft vertrouwen dat de synergievoordelen kunnen worden behaald, aldus analist Luuk van Beek. De overnameprijs lijkt redelijk, gezien de verwachte resultaten. De kans op extra beloning van aandeelhouders middels dividend en aandeleninkopen wordt door de transactie wel minder waarschijnlijk. De overname zal naar verwachting 10 procent toevoegen aan de omzet van Arcadis en draagt direct bij aan de winst per aandeel. Degroof Petercam heeft een Houden advies en koersdoel van 49,00 euro. De winsttaxaties worden in heroverweging genomen. Het aandeel Arcadis opende maandag fors hoger op het nieuws en koerste na een uur handel 3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

