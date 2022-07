Beursblik: Italiaanse LPE past perfect bij ASMI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het Italiaanse LPE past perfect bij ASMI en de halfgeleider krijgt er opnieuw een groeiaanjager bij in de portefeuille. Dit oordeelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam maandag. Roeg merkte op dat LPE de tweede overname is in korte tijd, maar dat deze deal een veel grotere omvang heeft. De analist vindt LPE een goede toevoeging aan de portefeuille, naast ALD en CMOS Epitaxy. De overnameprijs lijkt volgens Roeg aan de hoge kant, maar dit is gebruikelijk in de halfgeleiderindustrie. De multiple die ASMI betaalt, ligt ook in lijn met de eigen waardering van de halfgeleider. Roeg hoopt later deze week, tijdens een call met ASMI, meer inzicht te krijgen over de marges van LPE. De analist zal zijn ramingen aanpassen na de resultaten over het tweede kwartaal, die woensdag nabeurs worden gepubliceerd. Roeg zal dan rekening houden met 5 procent extra omzet, vanwege de overname van LPE. Degroof Petercam handhaafde het koopadvies op ASMI met een koersdoel van 385,00 euro. Het aandeel steeg maandagochtend met 0,8 procent tot 232,00 euro. Bron: ABM Financial News

