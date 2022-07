H&M vertrekt uit Rusland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) H&M vertrekt uit Rusland, nadat in maart al werd besloten de activiteiten in het land tijdelijk te staken. Dit maakte het Zweedse modebedrijf maandagochtend bekend. Het besluit werd genomen vanwege de huidige "operationele uitdagingen" en de "onvoorspelbare toekomst" in het land. "Na een nauwkeurige beoordeling, zien we geen mogelijkheden om onze activiteiten in Rusland door te zetten", aldus CEO Helena Helmersson. H&M zal de fysieke winkels in Rusland tijdelijk openen om de resterende voorraden te verkopen. Het vertrek uit Rusland zal het bedrijf circa 2 miljard Zweedse kroon kosten, omgerekend circa 190 miljoen euro. Daarvan zal ongeveer 1 miljard kroon op de kasstroom drukken. De financiële last wordt genomen in het derde kwartaal van dit jaar. Bron: ABM Financial News

