John Martin nieuwe CEO Brill

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brill heeft John Martin aangesteld als interim-CEO per 1 september. Dit maakte de wetenschappelijke uitgever maandagochtend bekend. Later dit jaar zal Brill Martin benoemen als statutair directeur. Als topman van Brill zal Martin verantwoordelijk zijn voor het algemene bestuur en de toekomstige strategische ontwikkeling van het bedrijf. Martin is zijn carrière gestart bij Wolters Kluwer Academic Publishers en werd in 2014 CEO van Sanoma Learning. Na benoeming van Martin zal het bestuur van Brill verder bestaan uit CPO Jasmin Lange en CFO Wim Dikstaal. Peter Coebergh vertrok in mei als CEO bij het bedrijf, nadat zijn voorzitterstermijn afliep. Bron: ABM Financial News

