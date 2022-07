Shell, ArcelorMittal en ASMI stijgen het hardst in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 1 procent hoger, terwijl de Midkap eveneens 1 procent won. Onder de hoofdaandelen wonnen Shell, ArcelorMittal en ASMI meer dan 2 procent. ASMI neemt het Italiaanse LPE over, een fabrikant van epitaxiale reactoren voor siliciumcarbide. ASMI betaalt de overname met 283,25 miljoen euro in contanten en met 631.154 eigen aandelen. Just Eat Takeaway verloor 1 procent na een outlookverlaging van sectorgenoot Deliveroo. In de AMX wonnen Aperam en Flow Traders ongeveer 3 procent. De flitshandelaar start een investeringsfonds. De grote koploper was evenwel Arcadis met een winst van meer dan 10 procent. Het ingenieursbureau doet een overnamebod op het Canadese IBI Group, om een vierde bedrijfstak Intelligence te vormen. Het bod waardeert het Canadese bedrijf op omgerekend 664 miljoen euro. In de AScX won Eurocommercial 2 procent. NSI verloor 2 procent, maar het aandeel noteert ex-dividend. Bron: ABM Financial News

